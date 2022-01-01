Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО

Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.12 березня російська залізниця доправила «новобранцям» вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.Бронежилети було знято з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей «захист» фізично не здатен будь-кого реально захистити.Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо.