Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО

Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО
Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

12 березня російська залізниця доправила «новобранцям» вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Бронежилети було знято з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей «захист» фізично не здатен будь-кого реально захистити.

Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо.


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Теги: війна, росія, розвідка, Україна
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