На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Сьогодні, 08:50
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.
Про це повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише Українська правда.
"Фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель – носій ядерної зброї).
Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...
До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія...". - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише Українська правда.
"Фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель – носій ядерної зброї).
Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...
До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія...". - йдеться у повідомленні.
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