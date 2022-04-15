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На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт

На затонулому крейсері «Москва» могли бути ядерні боєголовки, – експерт
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.

Про це повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише Українська правда.

"Фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель – носій ядерної зброї).

Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...

До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія...". - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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