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На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб

На Волинському напрямку підрозділи білоруської армії прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Розпочалася п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.
На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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