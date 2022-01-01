У Луцьку закохана пара побралася дистанційно: він – на передовій, вона – у Палаці урочистих подій





Про це повідомляють у



За останніх півтора місяця до відділу ДРАЦС міста Луцька Волинської області звернулось в декілька разів більше громадян, ніж у мирний час. За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку побралося 210 пар молодят.



Найбажанішими нареченими, можемо сказати, що нині є військові. Закохані, ніжні і водночас незламні чоловіки нерідко після реєстрації шлюбу вирушають на захист рідної землі. Свої серця у відділі ДРАЦС Луцька закохані єднали й дистанційно – наречений у момент реєстрації шлюбу був на передовій, а наречена – у Палаці урочистих подій.



Тим часом тут, у тилу, народжується наше майбутнє. Свої перші документи за час повномасштабної війни у відділі ДРАЦС міста Луцька отримали 288 малюків. Народилося більше хлопчиків, ніж дівчаток.



Любов переможе війну. У цьому щодня переконують закохані наречені, переповнені щастям батьки новонароджених, надія тих, хто на власні очі бачив війну.



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