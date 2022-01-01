Росія сама обстріляла селище у Брянській області: СБУ перехопила телефонні розмови окупантів





Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні



«Это наши херачат», – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.



На її запитання «навіщо так робити?» відповідає просто: «Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают».



Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.



«Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», – додає окупант.



Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.



Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж…



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ сама обстріляла с. Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ «Это наши херачат», – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.На її запитання «навіщо так робити?» відповідає просто: «Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают».Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.«Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», – додає окупант.Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж…

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