На Рівненщині СБУ виявила осередок комуністичної партії України
Сьогодні, 10:40
Співробітники Управління Служби безпеки України в Рівненській області виявили осередок комуністичної партії України, який функціонував в одному з офісних приміщень у Рівному.
Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області.
У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили заборонену символіку, а саме:
- транспаранти із комуністичними гаслами;
- комуністичну літературу та брошури, датовані 2021 року;
- георгіївські стрічки;
- Більше сотні партійних квитків;
- друкарські станки для виготовлення листівок тощо.
Правоохоронці встановили власників забороненої комуністичної символіки, ними виявили двоє місцевих мешканців. Наразі з ними проводяться слідчі дії.
За матеріалами УСБУ в Рівненській області слідчими ГУ НП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ст 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
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Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області.
У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили заборонену символіку, а саме:
- транспаранти із комуністичними гаслами;
- комуністичну літературу та брошури, датовані 2021 року;
- георгіївські стрічки;
- Більше сотні партійних квитків;
- друкарські станки для виготовлення листівок тощо.
Правоохоронці встановили власників забороненої комуністичної символіки, ними виявили двоє місцевих мешканців. Наразі з ними проводяться слідчі дії.
За матеріалами УСБУ в Рівненській області слідчими ГУ НП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ст 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
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