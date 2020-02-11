На Рівненщині СБУ виявила осередок комуністичної партії України





Про це



У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили заборонену символіку, а саме:



- транспаранти із комуністичними гаслами;

- комуністичну літературу та брошури, датовані 2021 року;

- георгіївські стрічки;

- Більше сотні партійних квитків;

- друкарські станки для виготовлення листівок тощо.



Правоохоронці встановили власників забороненої комуністичної символіки, ними виявили двоє місцевих мешканців. Наразі з ними проводяться слідчі дії.



За матеріалами УСБУ в Рівненській області слідчими ГУ НП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ст 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Управління Служби безпеки України в Рівненській області виявили осередок комуністичної партії України, який функціонував в одному з офісних приміщень у Рівному.Про це повідомляє Управління СБ України в Рівненській області.У результаті проведення обшуків правоохоронці вилучили заборонену символіку, а саме:- транспаранти із комуністичними гаслами;- комуністичну літературу та брошури, датовані 2021 року;- георгіївські стрічки;- Більше сотні партійних квитків;- друкарські станки для виготовлення листівок тощо.Правоохоронці встановили власників забороненої комуністичної символіки, ними виявили двоє місцевих мешканців. Наразі з ними проводяться слідчі дії.За матеріалами УСБУ в Рівненській області слідчими ГУ НП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ст 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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