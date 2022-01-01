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На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану

На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану
На Волині в рамках весняної посівної сільськогосподарських культур аграрії посіяли ярі зернові та буряки. Нині поля засівають соняшниками та кукурудзою, а сою та гречку сіятимуть пізніше.

Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.

Загальні площі посівів у регіоні становлять 610 тисяч гектарів, з яких на 80 тисячах гектарів планують посадили картоплю.

Посадовець зазначив: головне завдання для аграріїв – засіяти та засадити всі вільні площі, аби цьогорічного врожаю зернових та овочевих культур було вдосталь.

Зі слів керівника відділу рослинництва обласної військово-цивільної адміністрації, мінеральні добрива та пальне аграрії частково закупили восени після збору врожаю. Навесні довелося купувати за новими цінами, проте, каже, їх ріст не вплинув на хід посівної на Волині.

"Те, що в інших регіонах з вимушених причин це буде не посіяне, аграрії Волині з максимумом постараються компенсувати. Не можу сказати, що ми матимемо більший врожай по зернових, ніж в нас минулого року був 1,5 млн тонн. Але без хліба ми не будемо і хліба буде вдосталь", – зазначив посадовець.

Соняхи, які зараз сіють аграрії, добре ростуть на волинських землях: їх тут вирощують упродовж п'яти років, – розповів агроном одного із сільськогосподарських підприємств Луцького району Ігор Ліштван. Каже: планує засіяти 2 000 гектарів.

"Вносимо карбомід і ще азотофіксуючу бактерію – оприскувач вносить. Зробимо культивацію і сівалка вже сіє. Клімат підходить і в нас він гарно родить. Ми збираємо врожай 40-45 ц /га. Це досить непогано", – додав агроном.

Інше волинське аграрне господарство обробляє 10 тисяч гектарів земель в 12 селах, а також вирощує такі сільгоспкультури як пшениця, соя, ячмінь, кукурудза, горох, буряки, гречка, ріпак, – розповів фермер Іван Зварко.
На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану

З цього слів, цьогоріч господарство посіяло більше ярої пшениці та сої, ніж зазвичай.

"Все треба – і буряк, цукру треба, гречку, кожну культуру. Ми робимо свою роботу на своїх місцях кожен. Менше думаємо, а працюємо, щоб був хліб, щоб не було голоду", – говорить чоловік.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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