На Волині у крадія лісу конфіскували трактор
Сьогодні, 13:53
Жителя селища Головне Ковельського району визнали винуватим у крадіжці лісу, суд призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.
Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Володимир, Ющик, увечері 25 серпня 2021 року чоловік викрав з території Куснищанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» 10 колод сосни, навантажив їх на трактор та вивозив із лісу.
За цим заняттям зловмисника застали працівники лісової охорони та поліції.
Згідно з вироком суду, трактор марки «Т-40 М», яким волинянин намагався вивезти крадене, конфіскований в дохід держави.
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Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Володимир, Ющик, увечері 25 серпня 2021 року чоловік викрав з території Куснищанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» 10 колод сосни, навантажив їх на трактор та вивозив із лісу.
За цим заняттям зловмисника застали працівники лісової охорони та поліції.
Згідно з вироком суду, трактор марки «Т-40 М», яким волинянин намагався вивезти крадене, конфіскований в дохід держави.
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