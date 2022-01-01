На Волині у крадія лісу конфіскували трактор

На Волині у крадія лісу конфіскували трактор
Жителя селища Головне Ковельського району визнали винуватим у крадіжці лісу, суд призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.

Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Володимир, Ющик, увечері 25 серпня 2021 року чоловік викрав з території Куснищанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» 10 колод сосни, навантажив їх на трактор та вивозив із лісу.

За цим заняттям зловмисника застали працівники лісової охорони та поліції.

Згідно з вироком суду, трактор марки «Т-40 М», яким волинянин намагався вивезти крадене, конфіскований в дохід держави.

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Теги: крадій лісу, конфіксували трактор, Ковельщина
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