На Волині у крадія лісу конфіскували трактор





Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Володимир, Ющик, увечері 25 серпня 2021 року чоловік викрав з території Куснищанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» 10 колод сосни, навантажив їх на трактор та вивозив із лісу.



За цим заняттям зловмисника застали працівники лісової охорони та поліції.



Згідно з вироком суду, трактор марки «Т-40 М», яким волинянин намагався вивезти крадене, конфіскований в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителя селища Головне Ковельського району визнали винуватим у крадіжці лісу, суд призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури, увечері 25 серпня 2021 року чоловік викрав з території Куснищанського лісництва ДП «Прибузьке лісове господарство» 10 колод сосни, навантажив їх на трактор та вивозив із лісу.За цим заняттям зловмисника застали працівники лісової охорони та поліції.Згідно з вироком суду, трактор марки «Т-40 М», яким волинянин намагався вивезти крадене, конфіскований в дохід держави.

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