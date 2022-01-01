Росіяни обстріляли автобуси з цивільними на Харківщині: 10 людей загинули, майже 30 – поранені
Сьогодні, 13:05
Російські військові вдарили по цивільних автобусах біля населеного пункту Борова, що на Харківщині.
Про це повідомляє Суспільне.Харків.
"Близько 10 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля смт Борова на Харківщині 14 квітня, ще до 30 мирних жителів — поранені. Точну кількість потерпілих, обставини та маршрут автобусів правоохоронці встановлюють — Борова перебуває у тимчасовій окупації", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Суспільне.Харків.
"Близько 10 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими цивільних автобусів біля смт Борова на Харківщині 14 квітня, ще до 30 мирних жителів — поранені. Точну кількість потерпілих, обставини та маршрут автобусів правоохоронці встановлюють — Борова перебуває у тимчасовій окупації", - йдеться у повідомленні.
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