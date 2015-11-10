Через обстріл у Харкові загинуло 10 людей
Сьогодні, 23:20
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова у п’ятницю загинули 10 осіб, серед яких 7-місячна дитина, 35 людей поранено.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.
Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.
Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.
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Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.
Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.
Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.
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