Через обстріл у Харкові загинуло 10 людей





Про це інформує Харківська обласна прокуратура.



15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.



Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.



Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова у п’ятницю загинули 10 осіб, серед яких 7-місячна дитина, 35 людей поранено.Про це інформує Харківська обласна прокуратура.15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію