Через обстріл у Харкові загинуло 10 людей

Через обстріл у Харкові загинуло 10 людей
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова у п’ятницю загинули 10 осіб, серед яких 7-місячна дитина, 35 людей поранено.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.

Крім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.


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Теги: Харків, загинули люди, обстріл
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