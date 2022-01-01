Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова: семеро людей загинули
Сьогодні, 19:46
Російські окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків, унаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед них 7-місячна дитина, 34 людини поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців.
Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника адіміністрації, "друга армія світу" вміє воювати лише з цивільним населенням.
Глава ОВА закликав жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців.
Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника адіміністрації, "друга армія світу" вміє воювати лише з цивільним населенням.
Глава ОВА закликав жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.
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