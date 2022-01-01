Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова: семеро людей загинули





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців.



Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.



За словами очільника адіміністрації, "друга армія світу" вміє воювати лише з цивільним населенням.



Глава ОВА закликав жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків, унаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед них 7-місячна дитина, 34 людини поранені.Про це повідомив голова Харківської ОВА"Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців.Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.За словами очільника адіміністрації, "друга армія світу" вміє воювати лише з цивільним населенням.Глава ОВА закликав жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію