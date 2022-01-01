Житель Рівненщини намагався перетнути кордон у жіночому вбранні. ВІДЕО

Житель Рівненщини намагався перетнути кордон у жіночому вбранні. ВІДЕО
26-річний українець намагався виїхати в Молдову у жіночому одязі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Фейсбуці.

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.

Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону.

"Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови", - йдеться в дописі.



Відомо, що чоловік при собі мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

За інформацією Pravda Gerashchenko, "герой" на ім'я Олександр Чудак - уродженець міста Корець, що на Рівненщині.

Житель Рівненщини намагався перетнути кордон у жіночому вбранні. ВІДЕО


До слова, за спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування.

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Теги: Прикордонники, Олександр Чудак, Корець
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