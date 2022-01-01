Житель Рівненщини намагався перетнути кордон у жіночому вбранні. ВІДЕО





Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Фейсбуці.



На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.



Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону.



"Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови", - йдеться в дописі.







Відомо, що чоловік при собі мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.



За інформацією Олександр Чудак - уродженець міста Корець, що на Рівненщині.







До слова, за спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26-річний українець намагався виїхати в Молдову у жіночому одязі.Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Фейсбуці.На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону."Мандрівник у жіночому вбранні розповів, що попри обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, планував потрапити на територію Молдови", - йдеться в дописі.Відомо, що чоловік при собі мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.За інформацією Pravda Gerashchenko , "герой" на ім'я- уродженець міста Корець, що на Рівненщині.До слова, за спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування.

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