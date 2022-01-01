Російський дипломат в ООН виступив проти війни в Україні та пішов у відставку

Борис Бондарєв заявив про свою відставку через війну з Україною. За його словами, за час дипломатичної служби йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу.



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«Розв’язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, – не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії», – написав він на сторінці у соцмережі LinkedIn.



Згодом Бондарєв підтвердив британській газеті The Telegraph свою відставку.



«Я виконав свій громадянський обов’язок, як я його бачу – можливо, вперше за 41 рік», – сказав він.



Бондарєв, як йдеться на сайті відділення ООН у Женеві, обіймав у постійному представництві посаду радника. За його словами, він перебував на дипломатичній службі 20 років.



За словами Бондарєва, Міністерство закордонних справ Росії більше не займається дипломатією, а «сіє брехню, розпалює ненависть та війну».



У коментарі агентству AP росіянин заявив, що як державний службовець він був зобов’язаний розділяти відповідальність за дії країни, але не хоче цього робити.



Бондарєв, ймовірно, став першим російським кадровим дипломатом, який офіційно заявив про свою відставку через війну РФ проти України. МЗС Росії її поки що не коментувало.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітник російського постійного представництва при ООН у Женевізаявив про свою відставку через війну з Україною. За його словами, за час дипломатичної служби йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу.Про це повідомляє Радіо.Свобода «Розв’язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, – не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії», – написав він на сторінці у соцмережі LinkedIn.Згодом Бондарєв підтвердив британській газеті The Telegraph свою відставку.«Я виконав свій громадянський обов’язок, як я його бачу – можливо, вперше за 41 рік», – сказав він.Бондарєв, як йдеться на сайті відділення ООН у Женеві, обіймав у постійному представництві посаду радника. За його словами, він перебував на дипломатичній службі 20 років.За словами Бондарєва, Міністерство закордонних справ Росії більше не займається дипломатією, а «сіє брехню, розпалює ненависть та війну».У коментарі агентству AP росіянин заявив, що як державний службовець він був зобов’язаний розділяти відповідальність за дії країни, але не хоче цього робити.Бондарєв, ймовірно, став першим російським кадровим дипломатом, який офіційно заявив про свою відставку через війну РФ проти України. МЗС Росії її поки що не коментувало.

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