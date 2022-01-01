Росіяни за вечір чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровщині ,— ОВА





Про це Валентин Резніченко.



"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.



Резніченко зазначив, що, на щастя, люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційні війська ввечері 23 травня чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровській області.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.Резніченко зазначив, що, на щастя, люди не постраждали.

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