Росіяни за вечір чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровщині ,— ОВА
23 травень, 23:23
Окупаційні війська ввечері 23 травня чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Резніченко зазначив, що, на щастя, люди не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Резніченко зазначив, що, на щастя, люди не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни за вечір чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровщині ,— ОВА
23 травень, 23:23
Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня
23 травень, 23:18
Медіа