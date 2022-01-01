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Росіяни за вечір чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровщині ,— ОВА

Росіяни за вечір чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровщині ,— ОВА
Окупаційні війська ввечері 23 травня чотири рази вдарили ракетами по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

Резніченко зазначив, що, на щастя, люди не постраждали.

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Теги: Росія, Україна, війна
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