Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Сьогодні, 22:32
Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, лише якщо на них обговорюватиметься припинення війни, яку Росія почала проти України.
Про це президент сказав під час розмови в Українському домі в Давосі, пише Українська правда.
"У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього (Путіна – ред.) ніякі рішення не приймаються. Всі інституції у них об’єднані одним рішенням – рішенням президента РФ.
І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього цього рішення не буде, не обійдеться без зустрічі з президентом РФ.
А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками нема і не буде.
Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із РФ, крім як з президентом РФ. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", - наголосив Зеленський.
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Про це президент сказав під час розмови в Українському домі в Давосі, пише Українська правда.
"У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього (Путіна – ред.) ніякі рішення не приймаються. Всі інституції у них об’єднані одним рішенням – рішенням президента РФ.
І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього цього рішення не буде, не обійдеться без зустрічі з президентом РФ.
А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками нема і не буде.
Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із РФ, крім як з президентом РФ. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", - наголосив Зеленський.
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