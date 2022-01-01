 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Херсонщині повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, – Денісова

На Херсонщині повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, – Денісова
РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючої жорстокістю.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини звернулись декілька осіб з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.

Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома.

Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.

Денісова нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.

Також вона попросила заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Сьогодні, 22:32
У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
Сьогодні, 22:23
20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону
Сьогодні, 21:22
Гепатит невідомого походження: у МОЗ назвали симптоми у дітей
Сьогодні, 19:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Сьогодні, 22:32
У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
Сьогодні, 22:23
На Херсонщині повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, – Денісова
Сьогодні, 21:59
20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону
Сьогодні, 21:22
Літери V і Z: що вони означають і де використовувалися
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Сьогодні, 22:32
У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
Сьогодні, 22:23
20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону 20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону
Сьогодні, 21:22
Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь залишається, – Генштаб Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь залишається, – Генштаб
Сьогодні, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня
Сьогодні, 23:18
 0
Зеленський назвав умову, без якої відмовиться зустрічатися з Путіним
Сьогодні, 22:32
 0
У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
Сьогодні, 22:23
 0
На Херсонщині повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, – Денісова
Сьогодні, 21:59
 0
20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8