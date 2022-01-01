На Херсонщині повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, – Денісова





Про це Людмила Денісова.



За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини звернулись декілька осіб з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.



Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.



Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.



Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома.



Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.



Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.



Денісова нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.



Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.



Також вона попросила заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючої жорстокістю.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людиниЗа останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини звернулись декілька осіб з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома.Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.Денісова нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.Також вона попросила заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.

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