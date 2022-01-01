У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ





Про це



Заборонили:



пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;



перебування цивільних у лісових масивах;



перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;



здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;



використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;



носіння військової форми одягу;



проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.



В уряді наголосили, що обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України.пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;перебування цивільних у лісових масивах;перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;носіння військової форми одягу;проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.В уряді наголосили, що обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.

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