У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
Сьогодні, 22:23
У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України.
Заборонили:
пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;
перебування цивільних у лісових масивах;
перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
носіння військової форми одягу;
проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
В уряді наголосили, що обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.
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Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України.
Заборонили:
пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;
перебування цивільних у лісових масивах;
перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
носіння військової форми одягу;
проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
В уряді наголосили, що обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.
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