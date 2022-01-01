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У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ

У прикордонних районах трьох областей запровадили додаткові режимні обмеження, – КМУ
У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України.

Заборонили:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт від 22.00 до 5.00 ранку;

перебування цивільних у лісових масивах;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

здійснення фото-, відеозйомки доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;

використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;

носіння військової форми одягу;

проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

В уряді наголосили, що обмеження не поширюються на представників військових формувань. Діятимуть вони від 23 травня до закінчення воєнного стану.

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Теги: Росія, Україна, війна
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