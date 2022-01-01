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20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону

20 країн оголосили про надання військової допомоги Україні, – глава Пентагону
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Україні додаткову військову допомогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 20 країн оголосили про нову допомогу у сфері безпеки. Багато країн передають вкрай потрібні артилерійські боєприпаси, танки та інші броньовані засоби", - сказав Остін у понеділок на пресконференції після зустрічі "Контактної групи з оборони України". Він сказав, що інші країни взяли на себе нові зобов'язання щодо підготовки українських військових.

Остін подякував Чехії "за її суттєву підтримку, включно з недавньою передачею бойових вертольотів, танків і ракетних систем".

Крім того, глава Пентагону повідомив про рішення Данії відправити Україні пускову установку протикорабельних ракет "Гарпун" та боєприпаси до неї. "Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні, що надасть пускову установку Harpoon та ракети, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя", - сказав Остін.

Крім того, шеф Пентагону привітав внесок Італії, Греції, Норвегії та Польщі у постачання України артилерією. Окремо Остін наголосив на ролі Британії у координації передачі військової допомоги для України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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