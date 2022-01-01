Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
У вівторок, 24 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 19-24° тепла.

Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 21°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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