Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 19-24° тепла.



Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 21°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 24 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 19-24° тепла.Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 21°С.

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