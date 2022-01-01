Росіяни ввірвалися в помешкання і розстріляли співробітника Запорізької АЕС
Сьогодні, 19:28
У понеділок російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його.
Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.
"23 травня 2022 року російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.
З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.
"23 травня 2022 року російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.
З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.
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