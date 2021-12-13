Гепатит невідомого походження: у МОЗ назвали симптоми у дітей





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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість захворювань на новий гепатит має тенденцію до зростання.



В Україні захворювання поки не виявили.



У МОЗ радять уважно слідкувати за здоров'ям дітей і звертатись по допомогу, якщо з'явились ознаки ураження печінки:



- сеча стала темною;

- кал набув світлого кольору;

- свербить шкіра;

- з'явилась жовтяниця;

- болить живіт;

- дитина втомлена;

- дитина втратила апетит;

- піднялась температура.



Наразі лікарі не можуть дати однозначної відповіді на причини виникнення захворювання, однак наразі відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D не пов’язані із новою хворобою.



Також не є чинником хвороби і міжнародні поїздки та контакти людей з різних країн.



Водночас у МОЗ заспокоюють, що сьогодні гепатити піддаються лікуванню не становлять загрози життю, якщо вчасно звернутись до лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У світі продовжують реєструвати випадки нового невідомого гепатиту, причини виникнення якого до кінця не вивчені. Найбільш вразливими для нового гепатиту виявились діти віком від одного місяця до 16 років, деякі із них потребували пересадки печінки.Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість захворювань на новий гепатит має тенденцію до зростання.В Україні захворювання поки не виявили.У МОЗ радять уважно слідкувати за здоров'ям дітей і звертатись по допомогу, якщо з'явились ознаки ураження печінки:- сеча стала темною;- кал набув світлого кольору;- свербить шкіра;- з'явилась жовтяниця;- болить живіт;- дитина втомлена;- дитина втратила апетит;- піднялась температура.Наразі лікарі не можуть дати однозначної відповіді на причини виникнення захворювання, однак наразі відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D не пов’язані із новою хворобою.Також не є чинником хвороби і міжнародні поїздки та контакти людей з різних країн.Водночас у МОЗ заспокоюють, що сьогодні гепатити піддаються лікуванню не становлять загрози життю, якщо вчасно звернутись до лікарів.

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