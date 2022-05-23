Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку через війну зупинило роботу в Україні





Про це Вільному радіо розповів в.о. директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін, пише



"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля.



Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, - ред.) немає на місці", - розповів очільник підприємства.



За його словами, на ДП ніхто поранений не був та не загинув.



Юрін пояснив, що підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.



"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом.



Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, - ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - пояснив він.



За його словами, запас готової продукції з ДП "Артемсіль" вивезли ще у квітні.



Керівник ДП "Артемсіль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.



"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах <наша сіль> напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати <нашу сіль> імпортованою", - додав він.



За його словами, зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.



"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - додав Юрін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.Про це Вільному радіо розповів в.о. директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін, пише Економічна правда. "Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля.Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників, - ред.) немає на місці", - розповів очільник підприємства.За його словами, на ДП ніхто поранений не був та не загинув.Юрін пояснив, що підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара."Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом.Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, - ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - пояснив він.За його словами, запас готової продукції з ДП "Артемсіль" вивезли ще у квітні.Керівник ДП "Артемсіль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону."Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах <наша сіль> напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати <нашу сіль> імпортованою", - додав він.За його словами, зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном."Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - додав Юрін.

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