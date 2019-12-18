У Луцьку легендарна марка «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» наробила ажіотажу. ФОТО

Сьогодні, 23 травня, в Україні стартував продаж марок «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!». Придбати легендарну річ можна у 1500 відділеннях «Укрпошти». Лучани, звісно, таку можливість не оминули і подались займати довжелезні черги.теж завітало до одного з відділень «Укрпошти», аби розповісти, як минув довгоочікуваний продаж в обласному центрі.На годиннику – 15:30, людей біля пошти – тьма. Попри чималий дощ, черга довжелезна і наче й не рухається, бо, як розповідають лучани, ніяких правил тут не дотримуються, намагаються влізти один поперед одним бодай якось.Лучанкарозповідає: ще об 11 годині біля пошти було лише двоє осіб, а тепер – дуже багато.«Спочатку, як виявилось згодом, був певний список. Усіх охочих придбати марку записували поіменно. Але коли о 14 годині розпочався продаж утворилась жива і дуже незрозуміла черга, тож сенсу у тому списку немає (усміхається – ред.). Усі тиснуться, сперечаються, хто раніше прийшов, така комедія», – каже Олександра.Дівчина із черги вийшла, але придбати марку таки сподівається, щоправда, уже в іншому відділенні. Чи варті марки дорогоцінного часу в очікуванні, не знає, бо розуміє, цього разу перепродати за шалену ціну – навряд чи вийде.«Спекулювали марками, бо тоді не було обмежень. Їх масово скуповували і перепродавали. Читала, що просили 2 тисячі доларів за аркуш. А за 4 тисячі – можна було придбати конверт із підписом очільника «Укрпошти». Це ж ексклюзив (уміхається – ред.). Зараз продати за таку суму не вийде, пропонувати будуть значно дешевше», - пояснює студентка.До слова, один марковий аркуш (3 марки та 3 купони) вартує 69 гривень.Для філателістасьогодні – чи не історичний момент. Завітав сюди, переконує, не для того, аби згодом «наварити» кругленьку суму:«Я хочу придбати, аби було на пам’ять. Особливо цінними марки будуть після нашої великої перемоги. Хоча, насамперед, прийшов сюди погасити (поставити штемпель з відповідним малюнком, який наступного дня знищують – ред.) конверт. А самі марки куплю наступного тижня. Перший раз погасити мені не вдалося. ЗМІ і захмарна ціна на Ebay в Америці зробили свої справи: окремі зрозуміли, що можуть заробити превеликі гроші. Зараз ситуація буде дещо інша, адже блоків цього разу випустили в 10 разів більше, вистачать багатьом», - розповідає чоловік.А ось лучанинвсе заплановане уже придбав. До того ж, перепродавати чи брати участь у якихось інших схемах – чоловік не планує.«Це неповторний момент! Не міг проґавити таку можливість. Продавати їх не збираюсь, усіх грошей не заробиш, а на згадку залишиться», - зауважує пан Олександр.За 5 листівок, 5 конвертів та два блоки з марками заплатив 312 гривень.А для тих, хто не хоче стояти в черзі, є гарна новина: від завтра, 24 травня, придбати марки та мерч «Укрпошти» можна онлайн.