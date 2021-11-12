У лучанина вилучили понад 200 пляшок фальсифікованого алкоголю

У лучанина вилучили понад 200 пляшок фальсифікованого алкоголю
У Луцьку викрили факт незаконного зберігання горілчаної продукції: підприємець зберігав 207 пляшок горілки з марками акцизного податку, що місять очевидні ознаки підробки. Алкоголь вилучили.

Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

Окрім цього, він свідомо допустив ще 4 порушення вимог закону у сфері обігу підакцизної продукції. Зокрема, господарюючий суб’єкт не забезпечив проведення через реєстратор розрахункових операцій, видачу відповідних розрахункових документів та використання режиму програмування товарної підкатегорії УКТ ЗЕД при реалізації підакцизних товарів, з порушеннями вів облік товарних запасів та реалізовував спиртне за цінами, що нижче мінімально визначених.

Очікується, що за допущені порушення підприємець сплатить понад 71 тисячу гривень штрафних санкцій.

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Теги: лучанин, алкоголь, фальсифікат, вилучили
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