У лучанина вилучили понад 200 пляшок фальсифікованого алкоголю
Сьогодні, 18:15
У Луцьку викрили факт незаконного зберігання горілчаної продукції: підприємець зберігав 207 пляшок горілки з марками акцизного податку, що місять очевидні ознаки підробки. Алкоголь вилучили.
Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Окрім цього, він свідомо допустив ще 4 порушення вимог закону у сфері обігу підакцизної продукції. Зокрема, господарюючий суб’єкт не забезпечив проведення через реєстратор розрахункових операцій, видачу відповідних розрахункових документів та використання режиму програмування товарної підкатегорії УКТ ЗЕД при реалізації підакцизних товарів, з порушеннями вів облік товарних запасів та реалізовував спиртне за цінами, що нижче мінімально визначених.
Очікується, що за допущені порушення підприємець сплатить понад 71 тисячу гривень штрафних санкцій.
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Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Окрім цього, він свідомо допустив ще 4 порушення вимог закону у сфері обігу підакцизної продукції. Зокрема, господарюючий суб’єкт не забезпечив проведення через реєстратор розрахункових операцій, видачу відповідних розрахункових документів та використання режиму програмування товарної підкатегорії УКТ ЗЕД при реалізації підакцизних товарів, з порушеннями вів облік товарних запасів та реалізовував спиртне за цінами, що нижче мінімально визначених.
Очікується, що за допущені порушення підприємець сплатить понад 71 тисячу гривень штрафних санкцій.
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