Луцьк завтра, 24 травня, попрощається з двома загиблими Героями

Луцьк завтра, 24 травня, попрощається з двома загиблими Героями
У Луцькій громаді завтра, 24 травня, відбудеться прощання із загиблими на війні Федором Гавруком та Андрієм Войтюком.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

У вівторок, 24 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Гаврука Федора Олександровича (20.07.1975 року народження). Він призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації.

Рядовий Федір Гаврук загинув 20 травня 2022 року в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Завтра ж, о 14 годині, у Свято-Петро-Павлівській церкві смт Рокині відбудеться прощання з загиблим жителем смт Рокині Луцької міської територіальної громади Войтюком Андрієм Вячеславовичем (06.04.1977 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року.

Андрій Войтюк загинув 7 березня 2022 року в Житомирській області.

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Теги: загиблі Герої, Луцьк, похорон
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