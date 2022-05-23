Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні з Україною





Про це інформує



Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.



Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.



Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.



Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

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