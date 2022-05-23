Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні з Україною

Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні з Україною
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.

Про це інформує Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.

Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

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Теги: Білорусь, військові навчання
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