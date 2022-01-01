На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук

На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук
У війні із Росією героїчно загинув лучанин Гаврук Федір Олександрович.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

46-річний лучанин був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації до складу військової частини.

Рядовий Гаврук Федір Олександрович загинув 20 травня в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Теги: Федір Гаврук, Луцьк, загинув, військовий
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