На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук
Сьогодні, 16:38
У війні із Росією героїчно загинув лучанин Гаврук Федір Олександрович.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
46-річний лучанин був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації до складу військової частини.
Рядовий Гаврук Федір Олександрович загинув 20 травня в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
46-річний лучанин був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації до складу військової частини.
Рядовий Гаврук Федір Олександрович загинув 20 травня в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
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