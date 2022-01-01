На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук

Гаврук Федір Олександрович.



Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



46-річний лучанин був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації до складу військової частини.



Рядовий Гаврук Федір Олександрович загинув 20 травня в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією героїчно загинув лучанинПро це повідомляє мер Луцька46-річний лучанин був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року по мобілізації до складу військової частини.Рядовий Гаврук Федір Олександрович загинув 20 травня в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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