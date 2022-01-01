На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік

Андрій Дудік.



Про це у Олександр Самчук.



Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!

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