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На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік

На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік
У кровопролитній війні з волю українців від рук російських окупантів загинув військовий Маневич Андрій Дудік.

Про це у фейсбуці повідомив експерт з екології Прилісненської громади Олександр Самчук.

Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Теги: Андрій Дудік, Волинь, військовий, загинув
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