На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік
Сьогодні, 16:04
У кровопролитній війні з волю українців від рук російських окупантів загинув військовий Маневич Андрій Дудік.
Про це у фейсбуці повідомив експерт з екології Прилісненської громади Олександр Самчук.
Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це у фейсбуці повідомив експерт з екології Прилісненської громади Олександр Самчук.
Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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