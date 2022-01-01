Волинянина, який побив матір до мозкової коми, просять взяти під варту

Волинянина, який побив матір до мозкової коми, просять взяти під варту
Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, який жорстоко побив матір.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко – до мозкової коми – побив рідну людину.

Потерпіла перебуває в лікарняному закладі.

Прокурори наполягають на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Теги: побив матір, Волинь
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