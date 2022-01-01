Волинянина, який побив матір до мозкової коми, просять взяти під варту





Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).



Слідство встановило, що удень



Потерпіла перебуває в лікарняному закладі.



Прокурори наполягають на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, який жорстоко побив матір.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко – до мозкової коми – побив рідну людину. Потерпіла перебуває в лікарняному закладі.Прокурори наполягають на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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