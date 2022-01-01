Волинянина, який побив матір до мозкової коми, просять взяти під варту
Сьогодні, 15:45
Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, який жорстоко побив матір.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко – до мозкової коми – побив рідну людину.
Потерпіла перебуває в лікарняному закладі.
Прокурори наполягають на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко – до мозкової коми – побив рідну людину.
Потерпіла перебуває в лікарняному закладі.
Прокурори наполягають на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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