Волинянин на іспитовому терміні вчинив 7 крадіжок і відсидить 4,5 роки за ґратами

Упродовж червня-липня 2021 року судимий уже за крадіжки волинянин, який перебував на іспитовому терміні, вчинив нових 7 злочинів і відбуватиме за ґратами покарання.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем Ковеля крадіжок та грабежу (ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 186 КК України).Упродовж червня-липня 2021 року судимий уже за крадіжки чоловік, який перебував на іспитовому терміні, вчинив у Ковелі сім нових злочинів: викрав три велосипеди, рюкзак з речами, мобільний телефон та продукти харчування, а також зірвав уночі з перехожої жінки золотий ланцюжок і браслет.Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів та наступних чотири роки й шість місяців він відбуватиме покарання за ґратами.