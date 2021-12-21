Волинянин на іспитовому терміні вчинив 7 крадіжок і відсидить 4,5 роки за ґратами

Волинянин на іспитовому терміні вчинив 7 крадіжок і відсидить 4,5 роки за ґратами
Упродовж червня-липня 2021 року судимий уже за крадіжки волинянин, який перебував на іспитовому терміні, вчинив нових 7 злочинів і відбуватиме за ґратами покарання.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем Ковеля крадіжок та грабежу (ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 186 КК України).

Упродовж червня-липня 2021 року судимий уже за крадіжки чоловік, який перебував на іспитовому терміні, вчинив у Ковелі сім нових злочинів: викрав три велосипеди, рюкзак з речами, мобільний телефон та продукти харчування, а також зірвав уночі з перехожої жінки золотий ланцюжок і браслет.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів та наступних чотири роки й шість місяців він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: волинянин, крадіжки, суд
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