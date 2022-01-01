Матері, діти яких загинули від зґвалтування окупантами, попросили повідомити про цей жах світові, – Денісова

Людмилу Денісову розповісти світові про цей жах.



Про це омбудсменка



Під час свого виступу Людмила Денісова наголосила, що від війни в Україні найбільше страждає цивільне населення.



Щодня на телефон гарячої лінії звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ.



1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури.



"Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах.



Масові сексуальні злочини - це тактика війни РФ по знищенню народу України, це зброя, щоб зламати український дух. Ми будемо говорити, щоб світ знав!", - наголосила Денісова.

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