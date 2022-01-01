 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Матері, діти яких загинули від зґвалтування окупантами, попросили повідомити про цей жах світові, – Денісова

Матері, діти яких загинули від зґвалтування окупантами, попросили повідомити про цей жах світові, – Денісова
Батьки дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, попросили Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову розповісти світові про цей жах.

Про це омбудсменка повідомила під час виступу на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі у межах Всесвітнього економічного форуму.

Під час свого виступу Людмила Денісова наголосила, що від війни в Україні найбільше страждає цивільне населення.

Щодня на телефон гарячої лінії звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ.

1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури.

"Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах.

Масові сексуальні злочини - це тактика війни РФ по знищенню народу України, це зброя, щоб зламати український дух. Ми будемо говорити, щоб світ знав!", - наголосила Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов
Сьогодні, 15:00
Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи
Сьогодні, 14:36
Російського окупанта засудили до довічного ув'язнення
Сьогодні, 13:25
Людей роздягали та били: в Маріуполі «кадирівці» почали патрулювати вулиці
Сьогодні, 13:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на іспитовому терміні вчинив 7 крадіжок і відсидить 4,5 роки за ґратами
Сьогодні, 15:18
На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов
Сьогодні, 15:00
Матері, діти яких загинули від зґвалтування окупантами, попросили повідомити про цей жах світові, – Денісова
Сьогодні, 14:45
Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи
Сьогодні, 14:36
Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов
Сьогодні, 15:00
Російського окупанта засудили до довічного ув'язнення Російського окупанта засудили до довічного ув'язнення
Сьогодні, 13:25
Людей роздягали та били: в Маріуполі «кадирівці» почали патрулювати вулиці Людей роздягали та били: в Маріуполі «кадирівці» почали патрулювати вулиці
Сьогодні, 13:15
Ракетний удар по Житомирщині: загинув працівник «Укрзалізниці», четверо поранених Ракетний удар по Житомирщині: загинув працівник «Укрзалізниці», четверо поранених
Сьогодні, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який побив матір до мозкової коми, просять взяти під варту
Сьогодні, 15:45
 0
Волинянин на іспитовому терміні вчинив 7 крадіжок і відсидить 4,5 роки за ґратами
Сьогодні, 15:18
 0
На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов
Сьогодні, 15:00
 0
Матері, діти яких загинули від зґвалтування окупантами, попросили повідомити про цей жах світові, – Денісова
Сьогодні, 14:45
 0
Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8