Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії

Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії
Українські велосипедисти здобули п'ять медалей на турнірі з маунтинбайку в словенському Камнику. Спортсмени взяли участь у змаганнях із крос-кантрі C1 та піднялися на п'єдестал майже в усіх вікових категоріях.

Про це пише Суспільне.

"Золото" на турнірі здобула лідерка збірної України з маунтинбайку лучанка Яна Беломоіна. Вона стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47 та обійшовши італійку Ґьяду Спецію й господарку змагань, словенку Таню Жакель. Для Беломоіної це перша перемога сезону й загалом другий подіум 2022 року після "срібла" у словенській Вртойбі.

У змаганнях чоловіків бронзову нагороду виборов українець Олександр Гудима. Велосипедист став третім із показником 01:28:57, поступившись лише італійцям Даніеле Брайдоту й Філіппо Фонтані. Гудима вже втретє в цьому сезоні здобуває "бронзу" на міжнародному рівні. Раніше він вигравав медалі цього ґатунку в Вртойбі та бразильському Петрополісі.

Крім того, в юніорських категоріях до 19 років віцечемпіонами стали українці Марія Сухопалова та Богдан Чинчик. У категорії до 17 років "бронзу" виборола Анастасія Рубаненко.

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Теги: Яна Беломоіна, Луцьк, маунтинбайк
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