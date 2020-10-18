Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії





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"Золото" на турнірі здобула лідерка збірної України з маунтинбайку лучанка Яна Беломоіна. Вона стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47 та обійшовши італійку Ґьяду Спецію й господарку змагань, словенку Таню Жакель. Для Беломоіної це перша перемога сезону й загалом другий подіум 2022 року після "срібла" у словенській Вртойбі.



У змаганнях чоловіків бронзову нагороду виборов українець Олександр Гудима. Велосипедист став третім із показником 01:28:57, поступившись лише італійцям Даніеле Брайдоту й Філіппо Фонтані. Гудима вже втретє в цьому сезоні здобуває "бронзу" на міжнародному рівні. Раніше він вигравав медалі цього ґатунку в Вртойбі та бразильському Петрополісі.



Крім того, в юніорських категоріях до 19 років віцечемпіонами стали українці Марія Сухопалова та Богдан Чинчик. У категорії до 17 років "бронзу" виборола Анастасія Рубаненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські велосипедисти здобули п'ять медалей на турнірі з маунтинбайку в словенському Камнику. Спортсмени взяли участь у змаганнях із крос-кантрі C1 та піднялися на п'єдестал майже в усіх вікових категоріях.Про це пише Суспільне "Золото" на турнірі здобула лідерка збірної України з маунтинбайку лучанка. Вона стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47 та обійшовши італійкуй господарку змагань, словенку. Для Беломоіної це перша перемога сезону й загалом другий подіум 2022 року після "срібла" у словенській Вртойбі.У змаганнях чоловіків бронзову нагороду виборов українець. Велосипедист став третім із показником 01:28:57, поступившись лише італійцям. Гудима вже втретє в цьому сезоні здобуває "бронзу" на міжнародному рівні. Раніше він вигравав медалі цього ґатунку в Вртойбі та бразильському Петрополісі.Крім того, в юніорських категоріях до 19 років віцечемпіонами стали українцітаУ категорії до 17 років "бронзу" виборола

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