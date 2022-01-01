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Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи

Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи
Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя жителя Рожища 31-річного Олега Миколайовича Бринзи.

Про це інформують на сайті міськради.

Як стало відомо, військовослужбовець помер 19 травня від отриманих поранень в медичному закладі міста Бахмут.

Авто з тілом 31-річного Олега Бринзи прибуде в місто в понеділок, 23 травня, об 19:00 год.

Громадська панахида відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).

Траур за загиблим Героєм триватиме з 23 до 24 травня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Олег Бринза, військойи, загинув, Рожище
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