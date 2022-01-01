Війна з Росією забрала життя 31-річного волинянина Олега Бринзи

Олега Миколайовича Бринзи.



Про це



Як стало відомо, військовослужбовець помер 19 травня від отриманих поранень в медичному закладі міста Бахмут.



Авто з тілом 31-річного Олега Бринзи прибуде в місто в понеділок, 23 травня, об 19:00 год.



Громадська панахида відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).



Траур за загиблим Героєм триватиме з 23 до 24 травня включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя жителя Рожища 31-річногоПро це інформують на сайті міськради.Як стало відомо, військовослужбовець помер 19 травня від отриманих поранень в медичному закладі міста Бахмут.Авто з тілом 31-річного Олега Бринзи прибуде в місто в понеділок, 23 травня, об 19:00 год.Громадська панахида відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).Траур за загиблим Героєм триватиме з 23 до 24 травня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

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