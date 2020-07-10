На АЗС проведуть перевірки через високі ціни на бензин

На АЗС проведуть перевірки через високі ціни на бензин
Держпродспоживслужба розпочала перевірки автозаправних станцій в Україні через скарги на завищені ціни, відмову в розрахунку картками та відсутність розрахункових документів.

Про це повідомляють у відомстві, пише Слово і Діло.

«За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі коштів розрахунку тощо. Розпочато проведення перевірок суб'єктів господарювання, які працюють на роздрібному ринку пального», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили: заправки, як і раніше, зобов'язані заздалегідь декларувати ціни у разі їх підвищення. Навіть незважаючи на рішення уряду щодо скасування держрегулювання цін на бензин та дизельне пальне для вирішення питання дефіциту пального.

«Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнногро стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу», - додали у Держпродспоживслужбі.

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Теги: АЗС, ціни на бензин, перевірки
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