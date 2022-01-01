Росія обстрілює Миколаївщину: 11 людей поранили





Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.



Під час обстрілів Миколаївської області впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, постраждалих серед дітей нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу.



"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", – додала Замазєєва.



За її словами, станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївщини знаходиться понад 160 цивільних громадян, які постраждали від атак російських окупантів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжують нещадно атакувати Миколаївщину, зокрема вчора загарбники обстріляли й саме місто.Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіонуПід час обстрілів Миколаївської області впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, постраждалих серед дітей нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу."Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", – додала Замазєєва.За її словами, станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївщини знаходиться понад 160 цивільних громадян, які постраждали від атак російських окупантів.

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