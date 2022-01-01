Росія обстрілює Миколаївщину: 11 людей поранили
Сьогодні, 13:45
Російські окупанти продовжують нещадно атакувати Миколаївщину, зокрема вчора загарбники обстріляли й саме місто.
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.
Під час обстрілів Миколаївської області впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, постраждалих серед дітей нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу.
"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", – додала Замазєєва.
За її словами, станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївщини знаходиться понад 160 цивільних громадян, які постраждали від атак російських окупантів.
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Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.
Під час обстрілів Миколаївської області впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, постраждалих серед дітей нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу.
"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", – додала Замазєєва.
За її словами, станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївщини знаходиться понад 160 цивільних громадян, які постраждали від атак російських окупантів.
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