Людей роздягали та били: в Маріуполі «кадирівці» почали патрулювати вулиці





Про це Петро Андрющенко.



"Окупанти не тільки запровадили нову пропускну систему та облаштували блок-пости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців", - йдеться в повідомленні.



Андрющенко зазначає, що під патруль підпадають перш за все грунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя.



"Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі с. Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська. Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасарижів були довідки про фільтрацію, однак був відсутен пропуск. Тому, будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів", - наголошує Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Маріуполі вулиці почали патрулювати мобільні групи зі складу "кадирівців".Про це повідомляє радник мера Маріуполя"Окупанти не тільки запровадили нову пропускну систему та облаштували блок-пости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців", - йдеться в повідомленні.Андрющенко зазначає, що під патруль підпадають перш за все грунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя."Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі с. Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська. Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасарижів були довідки про фільтрацію, однак був відсутен пропуск. Тому, будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів", - наголошує Андрющенко.

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