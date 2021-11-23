П'яний скутерист на Волині намагався відкупитися від поліції 1000 гривень

П'яний скутерист на Волині намагався відкупитися від поліції 1000 гривень
Учора, 22 травня, працівники групи реагування патрульної поліції зупинили на вулиці Дубнівській у Луцьку скутериста за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись із водієм, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, від проведення алкотесту він категорично відмовився.

Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.

Натомість, намагався вирішити питання з правоохоронцями на місці, пропонуючи їм неправомірну вигоду в сумі 1000 грн.

Після попередження про відповідальність за такі дії, водій скутера підклав дві купюри по 500 гривень під резиновий килим службового авто та вийшов.

На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди та вилучила купюри.

Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 ККУ. Водночас, за нетверезе водіння на керманича склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Тепер водію загрожує не лише штраф 17 тисяч гривень, але й позбавлення волі до 4 років.
П'яний скутерист на Волині намагався відкупитися від поліції 1000 гривень

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Теги: скутерист, Луцьк
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