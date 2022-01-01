Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова

Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова
Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.

Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Давосі, її цитує "Інтерфакс-Україна"

"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент", - каже Венедіктова.

Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домм у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

"Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - наголосила генеральний прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, вбиті українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Для чого брехати….? Вже й так достатньо брехні від сусідньої держави то ще й тут добавляють
Відповісти
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова
Сьогодні, 12:34
Волинянин жорстоко побив свою матір: жінка – в реанімації
Сьогодні, 12:20
На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
Сьогодні, 12:10
Подвійна ДТП на Волині: є загиблий та травмовані. ФОТО
Сьогодні, 11:55
На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Ракетний удар по Житомирщині: загинув працівник «Укрзалізниці», четверо поранених Ракетний удар по Житомирщині: загинув працівник «Укрзалізниці», четверо поранених
Сьогодні, 09:33
Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку, – американські експерти Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку, – американські експерти
Сьогодні, 09:05
Білорусь веде розвідку та розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області, – Генштаб Білорусь веде розвідку та розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області, – Генштаб
Сьогодні, 08:43
Україна збудує ще одну «Мрію» Україна збудує ще одну «Мрію»
21 травень, 05:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова
Сьогодні, 12:34
 0
Волинянин жорстоко побив свою матір: жінка – в реанімації
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
Сьогодні, 12:10
 0
Подвійна ДТП на Волині: є загиблий та травмовані. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8