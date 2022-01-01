Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова





Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Давосі, її цитує



"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент", - каже Венедіктова.



Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домм у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.



"Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - наголосила генеральний прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.Про це повідомляє генеральний прокурору Давосі, її цитує "Інтерфакс-Україна" "Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент", - каже Венедіктова.Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домм у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій."Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - наголосила генеральний прокурор.

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