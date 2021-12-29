На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
Сьогодні, 12:10
22 травня близько 22 години поблизу села Брище Луцького району сталася смертельна аварія.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вантажний автомобіль DAF здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
У результаті – пішохід від отриманих травм помер у лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вантажний автомобіль DAF здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
У результаті – пішохід від отриманих травм помер у лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кількість убитих росіянами українців сягнула 4600, – Венедіктова
Сьогодні, 12:34
Волинянин жорстоко побив свою матір: жінка – в реанімації
Сьогодні, 12:20
На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
Сьогодні, 12:10
Подвійна ДТП на Волині: є загиблий та травмовані. ФОТО
Сьогодні, 11:55
На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:43
Медіа