На Волині вантажівка на смерть збила пішохода

На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
22 травня близько 22 години поблизу села Брище Луцького району сталася смертельна аварія.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Вантажний автомобіль DAF здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.

У результаті – пішохід від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.



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Теги: Волинь, вантажівка, пішохід, ДТП, смерть
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