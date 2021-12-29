На Волині вантажівка на смерть збила пішохода





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Вантажний автомобіль DAF здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.



У результаті – пішохід від отриманих травм помер у лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 травня близько 22 години поблизу села Брище Луцького району сталася смертельна аварія.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Вантажний автомобіль DAF здійснив наїзд на 38-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.У результаті – пішохід від отриманих травм помер у лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.

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