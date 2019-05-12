Волинянин жорстоко побив свою матір: жінка – в реанімації





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Жінку госпіталізували в реанімацію. Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обранні запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У смт Любешів 46-річний місцевий мешканець на території власного домогосподарства під час суперечки наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй матері.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Жінку госпіталізували в реанімацію. Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обранні запобіжного заходу.Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.

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