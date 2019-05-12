Волинянин жорстоко побив свою матір: жінка – в реанімації
Сьогодні, 12:20
У смт Любешів 46-річний місцевий мешканець на території власного домогосподарства під час суперечки наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй матері.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Жінку госпіталізували в реанімацію. Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обранні запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Жінку госпіталізували в реанімацію. Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обранні запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.
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