Подвійна ДТП на Волині: є загиблий та травмовані. ФОТО

У селі Верба Володимир-Волинського району вчора, 22 травня, біля 16:00 сталася смертельна аварія.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.43-річний водій Ford Focus виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Alfa Romeo під керуванням 40-річного мешканця Нововолинська.У Alfa Romeo відлетіло колесо та влучило у авто Opel Zafira, за кермом якого перебувала 28-річна волинянка.Внаслідок ДТП водій Ford загинув на місці події, інші учасники аварії травмувалися, їх доставили до лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.