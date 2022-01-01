Подвійна ДТП на Волині: є загиблий та травмовані. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У селі Верба Володимир-Волинського району вчора, 22 травня, біля 16:00 сталася смертельна аварія.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
43-річний водій Ford Focus виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Alfa Romeo під керуванням 40-річного мешканця Нововолинська.
У Alfa Romeo відлетіло колесо та влучило у авто Opel Zafira, за кермом якого перебувала 28-річна волинянка.
Внаслідок ДТП водій Ford загинув на місці події, інші учасники аварії травмувалися, їх доставили до лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
43-річний водій Ford Focus виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Alfa Romeo під керуванням 40-річного мешканця Нововолинська.
У Alfa Romeo відлетіло колесо та влучило у авто Opel Zafira, за кермом якого перебувала 28-річна волинянка.
Внаслідок ДТП водій Ford загинув на місці події, інші учасники аварії травмувалися, їх доставили до лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.
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