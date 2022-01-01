Окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас воювати за Росію

Окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас воювати за Росію
Російські загарбники використовували ув'язнених для війни проти України ще з 2014-го року. Ще навесні, 8 років тому, до Луганська та Донецька завозили злочинців з Ростову, які б мали вдавати себе місцевими жителями та нападати на проукраїнських активістів.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, коли Донбас вже був окупованим, зведені терористичні бандформування почали поповнювати за рахунок в'язнів з окупованих міст.

Випускали на волю виключно тих, хто не вчиняв тяжкі злочини, а також висловлював бажання вбивати українців.

Втім, антиукраїнські погляди в в'язницях на Донеччині поділяло не дуже багато в'язнів, тому на війну погодилося не дуже багато злочинців. А от з російських тюрем у 2014-му випустили щонайменше 3 тисячі осіб, якими комплектували "армії" сепаратистів.

У 2014-му загони, в яких перебували ув'язнені, відправляли на найгарячіші позиції, через що майже всі злочинці були знищені. Пізніше Росія "навела лад" у складах 1 та 2 армійських корпусів, впровадила "контрактну" службу, та взяла бандформування під власний контроль.

І хоча ні про яку законність в ОРДЛО ніколи не йшлося, до загонів бойовиків Донбасу припинили набирати тих, хто вчиняв тяжкі злочини, а про формулювання "змити провину кров'ю" на кілька років забули.

Ситуація змінилася у лютому 2022-го, коли Росія повномасштабно вдерлася до України. Левова частка зведених загонів терористів втратила свою боєздатність внаслідок марних спроб прориву позицій Об'єднаних сил. Російські загарбницькі війська зазнали величезних втрат, через що у Кремля виникла проблема з критичною нестачею особового складу.

Внаслідок неможливості швидко залучити достатню кількість навчених воїнів, Москва вирішила закидати Україну гарматним м'ясом. Втім, навіть із цим виникли проблеми – бажаючих брати участь у бойових діях багато не знайшлося.

До того ж у генштабі Росії не відмовилися від своєї звичної тактики – пускати вперед "другосортні" стрілецькі формування для викриття позицій ЗСУ, після чого обстрілювати українських захисників артилерією.

Цей підхід вимагає наявності величезної кількості людей, чиє життя для Путіна нічого не вартує. Тому у квазіреспубліках посилили мобілізацію, а по всій Росії оголосили про збір добровольців серед ув'язнених.

На війну відправляють навіть вбивць та ґвалтівників, аби лише вони висловили бажання стати добровольцями.

За останній тиждень у місця дислокації підрозділів так званих "ДНР" та "ЛНР" окупанти привезли понад 2 тисячі ув'язнених. Всі вони погодилися отримати свободу в обмін на участь у бойових діях. Згідно з умовами дострокового виходу з в'язниці, воєнні злочинці пообіцяли ув'язненим скасування судимості. Натомість відпущені з тюрем мають виконувати накази російських військових фактично за їжу.

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Теги: в'язні, воюють, окупанти, Росія
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