Окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас воювати за Росію





За даними джерел



Випускали на волю виключно тих, хто не вчиняв тяжкі злочини, а також висловлював бажання вбивати українців.



Втім, антиукраїнські погляди в в'язницях на Донеччині поділяло не дуже багато в'язнів, тому на війну погодилося не дуже багато злочинців. А от з російських тюрем у 2014-му випустили щонайменше 3 тисячі осіб, якими комплектували "армії" сепаратистів.



У 2014-му загони, в яких перебували ув'язнені, відправляли на найгарячіші позиції, через що майже всі злочинці були знищені. Пізніше Росія "навела лад" у складах 1 та 2 армійських корпусів, впровадила "контрактну" службу, та взяла бандформування під власний контроль.



І хоча ні про яку законність в ОРДЛО ніколи не йшлося, до загонів бойовиків Донбасу припинили набирати тих, хто вчиняв тяжкі злочини, а про формулювання "змити провину кров'ю" на кілька років забули.



Ситуація змінилася у лютому 2022-го, коли Росія повномасштабно вдерлася до України. Левова частка зведених загонів терористів втратила свою боєздатність внаслідок марних спроб прориву позицій Об'єднаних сил. Російські загарбницькі війська зазнали величезних втрат, через що у Кремля виникла проблема з критичною нестачею особового складу.



Внаслідок неможливості швидко залучити достатню кількість навчених воїнів, Москва вирішила закидати Україну гарматним м'ясом. Втім, навіть із цим виникли проблеми – бажаючих брати участь у бойових діях багато не знайшлося.



До того ж у генштабі Росії не відмовилися від своєї звичної тактики – пускати вперед "другосортні" стрілецькі формування для викриття позицій ЗСУ, після чого обстрілювати українських захисників артилерією.



Цей підхід вимагає наявності величезної кількості людей, чиє життя для Путіна нічого не вартує. Тому у квазіреспубліках посилили мобілізацію, а по всій Росії оголосили про збір добровольців серед ув'язнених.



На війну відправляють навіть вбивць та ґвалтівників, аби лише вони висловили бажання стати добровольцями.



За останній тиждень у місця дислокації підрозділів так званих "ДНР" та "ЛНР" окупанти привезли понад 2 тисячі ув'язнених. Всі вони погодилися отримати свободу в обмін на участь у бойових діях. Згідно з умовами дострокового виходу з в'язниці, воєнні злочинці пообіцяли ув'язненим скасування судимості. Натомість відпущені з тюрем мають виконувати накази російських військових фактично за їжу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники використовували ув'язнених для війни проти України ще з 2014-го року. Ще навесні, 8 років тому, до Луганська та Донецька завозили злочинців з Ростову, які б мали вдавати себе місцевими жителями та нападати на проукраїнських активістів.За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, коли Донбас вже був окупованим, зведені терористичні бандформування почали поповнювати за рахунок в'язнів з окупованих міст.Випускали на волю виключно тих, хто не вчиняв тяжкі злочини, а також висловлював бажання вбивати українців.Втім, антиукраїнські погляди в в'язницях на Донеччині поділяло не дуже багато в'язнів, тому на війну погодилося не дуже багато злочинців. А от з російських тюрем у 2014-му випустили щонайменше 3 тисячі осіб, якими комплектували "армії" сепаратистів.У 2014-му загони, в яких перебували ув'язнені, відправляли на найгарячіші позиції, через що майже всі злочинці були знищені. Пізніше Росія "навела лад" у складах 1 та 2 армійських корпусів, впровадила "контрактну" службу, та взяла бандформування під власний контроль.І хоча ні про яку законність в ОРДЛО ніколи не йшлося, до загонів бойовиків Донбасу припинили набирати тих, хто вчиняв тяжкі злочини, а про формулювання "змити провину кров'ю" на кілька років забули.Ситуація змінилася у лютому 2022-го, коли Росія повномасштабно вдерлася до України. Левова частка зведених загонів терористів втратила свою боєздатність внаслідок марних спроб прориву позицій Об'єднаних сил. Російські загарбницькі війська зазнали величезних втрат, через що у Кремля виникла проблема з критичною нестачею особового складу.Внаслідок неможливості швидко залучити достатню кількість навчених воїнів, Москва вирішила закидати Україну гарматним м'ясом. Втім, навіть із цим виникли проблеми – бажаючих брати участь у бойових діях багато не знайшлося.До того ж у генштабі Росії не відмовилися від своєї звичної тактики – пускати вперед "другосортні" стрілецькі формування для викриття позицій ЗСУ, після чого обстрілювати українських захисників артилерією.Цей підхід вимагає наявності величезної кількості людей, чиє життя для Путіна нічого не вартує. Тому у квазіреспубліках посилили мобілізацію, а по всій Росії оголосили про збір добровольців серед ув'язнених.На війну відправляють навіть вбивць та ґвалтівників, аби лише вони висловили бажання стати добровольцями.За останній тиждень у місця дислокації підрозділів так званих "ДНР" та "ЛНР" окупанти привезли понад 2 тисячі ув'язнених. Всі вони погодилися отримати свободу в обмін на участь у бойових діях. Згідно з умовами дострокового виходу з в'язниці, воєнні злочинці пообіцяли ув'язненим скасування судимості. Натомість відпущені з тюрем мають виконувати накази російських військових фактично за їжу.

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