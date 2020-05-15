З бібліотек Луцька вилучають книги російських авторів. ВІДЕО





Як розповіла Людмила Стасюк, значна частка російських книг вже вилучена з відкритого доступу і зберігається у сховищі.



До цього в обласній науковій бібліотеці було 60 % російськомовної літератури різних напрямків. Більшість книг, які вилучили, пропагують війну, насильство національну та релігійну ворожнечу.



Також бібліотека прибирає з полиць авторів, які публічно підтримали агресію проти України. Завідувачка міського абонемента Оксана Ковальчук говорить, що зараз до бібліотеки приходять люди переважно старшого віку. Каже: російськомовних авторів, що заборонені державою, їм не видають.



"Якщо вони запитують російські книжечки, то це російські, грубо кажучи, бульварні романи любовного напрямку. Ті, що не несуть агресію. Ми кажемо, що в нас є хороша заміна – і любовні, і душевні, і життєві. В нас є прекрасні українські автори", – говорить працівниця книгозбірні.



Чи вилучати книги російських класиків – у бібліотеці ще обмірковують. "Нам рекомендують вилучити такі автори як Арбатова наприклад. Пушкін, Лермонтов, треба подумати і залишити в одному примірнику. Ми є наукова бібліотека і це є для науковців, студентів", – каже директорка книгозбірні.



Зі слів Людмили Статюк, інформація про списані видання вилучена з карткових та електронних каталогів. В обласній науковій книгозбірні поступово вивільняться книжкові полиці для україномовної літератури. Аби вилучити усю російську літературу, її потрібно перш за все проаналізувати, каже директорка.



На думку Людмили Стасюк, процес списання може затягнутися на кілька місяців. В фондах зберігається спеціалізована російськомовна література, виробнича чи книги з комп’ютерних технологій. Ці книги не можуть вилучатися, тому що поки немає українських аналогів, – наголосила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочався черговий етап вилучення книг російськомовних авторів із фондів бібліотек.Як розповіла Суспільному директорка обласної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки, значна частка російських книг вже вилучена з відкритого доступу і зберігається у сховищі.До цього в обласній науковій бібліотеці було 60 % російськомовної літератури різних напрямків. Більшість книг, які вилучили, пропагують війну, насильство національну та релігійну ворожнечу.Також бібліотека прибирає з полиць авторів, які публічно підтримали агресію проти України. Завідувачка міського абонементаговорить, що зараз до бібліотеки приходять люди переважно старшого віку. Каже: російськомовних авторів, що заборонені державою, їм не видають."Якщо вони запитують російські книжечки, то це російські, грубо кажучи, бульварні романи любовного напрямку. Ті, що не несуть агресію. Ми кажемо, що в нас є хороша заміна – і любовні, і душевні, і життєві. В нас є прекрасні українські автори", – говорить працівниця книгозбірні.Чи вилучати книги російських класиків – у бібліотеці ще обмірковують. "Нам рекомендують вилучити такі автори як Арбатова наприклад. Пушкін, Лермонтов, треба подумати і залишити в одному примірнику. Ми є наукова бібліотека і це є для науковців, студентів", – каже директорка книгозбірні.Зі слів Людмили Статюк, інформація про списані видання вилучена з карткових та електронних каталогів. В обласній науковій книгозбірні поступово вивільняться книжкові полиці для україномовної літератури. Аби вилучити усю російську літературу, її потрібно перш за все проаналізувати, каже директорка.На думку Людмили Стасюк, процес списання може затягнутися на кілька місяців. В фондах зберігається спеціалізована російськомовна література, виробнича чи книги з комп’ютерних технологій. Ці книги не можуть вилучатися, тому що поки немає українських аналогів, – наголосила вона.

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