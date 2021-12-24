ДТП на Волині: двох людей госпіталізували

ДТП на Волині: двох людей госпіталізували
22 травня близько 14 години поблизу селища Маневичі зіткнулися два автомобілі, один із них від удару в’їхав у блокпост.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої. Двох людей госпіталізували.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що керманич Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення в Skoda в‘їхала у блокпост. Водій та пасажир автівки отримали тілесні ушкодження.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 КК України.

Керманич Skoda тверезий, у водія Volkswagen взяли кров для встановлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП на Волині: двох людей госпіталізували
Сьогодні, 10:53
Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані
Сьогодні, 10:39
Медведчук розповів подробиці про паливні схеми та закупівлі вугілля в «Л/ДНР», – СБУ
Сьогодні, 10:28
Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника
Сьогодні, 10:09
У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Волині пішохода, якого збив автомобіль, оштрафували за порушення ПДР На Волині пішохода, якого збив автомобіль, оштрафували за порушення ПДР
09 лютий, 12:18
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
25 січень, 10:00
На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО
24 грудень, 2021, 10:14
На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні
21 вересень, 2021, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП на Волині: двох людей госпіталізували
Сьогодні, 10:53
 0
Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані
Сьогодні, 10:39
 0
Медведчук розповів подробиці про паливні схеми та закупівлі вугілля в «Л/ДНР», – СБУ
Сьогодні, 10:28
 0
Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника
Сьогодні, 10:09
 0
У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8