ДТП на Волині: двох людей госпіталізували





Про це



На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої. Двох людей госпіталізували.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що керманич Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення в Skoda в‘їхала у блокпост. Водій та пасажир автівки отримали тілесні ушкодження.



Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 КК України.



Керманич Skoda тверезий, у водія Volkswagen взяли кров для встановлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 травня близько 14 години поблизу селища Маневичі зіткнулися два автомобілі, один із них від удару в’їхав у блокпост.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої. Двох людей госпіталізували.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що керманич Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення в Skoda в‘їхала у блокпост. Водій та пасажир автівки отримали тілесні ушкодження.Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 КК України.Керманич Skoda тверезий, у водія Volkswagen взяли кров для встановлення.

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