ДТП на Волині: двох людей госпіталізували
Сьогодні, 10:53
22 травня близько 14 години поблизу селища Маневичі зіткнулися два автомобілі, один із них від удару в’їхав у блокпост.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої. Двох людей госпіталізували.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що керманич Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення в Skoda в‘їхала у блокпост. Водій та пасажир автівки отримали тілесні ушкодження.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 КК України.
Керманич Skoda тверезий, у водія Volkswagen взяли кров для встановлення.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої. Двох людей госпіталізували.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що керманич Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення в Skoda в‘їхала у блокпост. Водій та пасажир автівки отримали тілесні ушкодження.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 КК України.
Керманич Skoda тверезий, у водія Volkswagen взяли кров для встановлення.
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