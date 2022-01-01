Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані





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Як зазначили у Міноборони Великої Британії, ці втрати - рівносильні.



"За перші три місяці своєї так званої "спеціальної військової операції" Росія зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані", - йдеться у повідомленні британського відомства в Twitter.



У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що до такої великої кількості втрат РФ призвели погана тактика на низькому рівні, обмежене повітряне прикриття території та відсутність гнучкості та командного підходу. Також у розвідці додали, що рівень втрат російської армії продовжує зростати під час наступу в східних областях України.



"Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час війн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити це публічно можуть зростати", - зазначили у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська розвідка порівняла втрати Росії в Україні за 3 місяці повномасштабної війни з втратами Радянського Союзу за дев’ять років війни в Афганістані.Про це пише ТСН Як зазначили у Міноборони Великої Британії, ці втрати - рівносильні."За перші три місяці своєї так званої "спеціальної військової операції" Росія зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані", - йдеться у повідомленні британського відомства в Twitter.У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що до такої великої кількості втрат РФ призвели погана тактика на низькому рівні, обмежене повітряне прикриття території та відсутність гнучкості та командного підходу. Також у розвідці додали, що рівень втрат російської армії продовжує зростати під час наступу в східних областях України."Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час війн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити це публічно можуть зростати", - зазначили у відомстві.

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