Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника

Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника
Інцидент трапився учора, 23 травня, в одному із супермаркетів у Луцьку. Невідомий чоловік відкрито заволодів пляшкою горілки, а коли охоронець намагався його затримати, той декілька разів вдарив його пляшкою по голові.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

Охоронця госпіталізували. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушником виявився 23-річний житель Луцького району.

За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри, йому оберуть запобіжний захід.

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Теги: Волинь, Луцьк, грабіжник, супермаркет
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