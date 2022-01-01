Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника
Сьогодні, 10:09
Інцидент трапився учора, 23 травня, в одному із супермаркетів у Луцьку. Невідомий чоловік відкрито заволодів пляшкою горілки, а коли охоронець намагався його затримати, той декілька разів вдарив його пляшкою по голові.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
Охоронця госпіталізували. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правопорушником виявився 23-річний житель Луцького району.
За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому підозри, йому оберуть запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
Охоронця госпіталізували. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правопорушником виявився 23-річний житель Луцького району.
За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому підозри, йому оберуть запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані
Сьогодні, 10:39
Медведчук розповів подробиці про паливні схеми та закупівлі вугілля в «Л/ДНР», – СБУ
Сьогодні, 10:28
Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника
Сьогодні, 10:09
У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
Сьогодні, 09:50
У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Медіа