Вдарив пляшкою охоронця по голові: у луцькому супермаркеті затримали 23-річного грабіжника





Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.



Охоронця госпіталізували. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Правопорушником виявився 23-річний житель Луцького району.



За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Після оголошення затриманому підозри, йому оберуть запобіжний захід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився учора, 23 травня, в одному із супермаркетів у Луцьку. Невідомий чоловік відкрито заволодів пляшкою горілки, а коли охоронець намагався його затримати, той декілька разів вдарив його пляшкою по голові.Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.Охоронця госпіталізували. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Правопорушником виявився 23-річний житель Луцького району.За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманому підозри, йому оберуть запобіжний захід.

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