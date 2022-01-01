У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів





Про це Ігор Чайка у фейсбуці.



Згодом інформацію про загибель воїнів підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



На жаль, московська орда забрала життя Макарчука Дмитра Олеговича. Чоловік народився 3 травня 1992 року і жив у селищі Люблинець.



Загинув Мелех Петро Олексійович. Волинянин народився 1 червня 1964 році і мешкав у Колодяжному.



Волинь втратила ще одного воїна Васейка Петра Івановича. Відомо, що солдат народився 8 червня 1968 року і жив у Поворську.



"Співчуття рідним і близьким наших воїнів.

Світлої пам‘яті тим, хто нас захищає.

Низький уклін вам, Герої!" - написав міський голова.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Донецькій області від рук рашистів загинули троє жителів Ковельського району.Про це повідомив мер Ковеляу фейсбуці.Згодом інформацію про загибель воїнів підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.На жаль, московська орда забрала життя. Чоловік народився 3 травня 1992 року і жив у селищі Люблинець.Загинув. Волинянин народився 1 червня 1964 році і мешкав у Колодяжному.Волинь втратила ще одного воїна. Відомо, що солдат народився 8 червня 1968 року і жив у Поворську."Співчуття рідним і близьким наших воїнів.Світлої пам‘яті тим, хто нас захищає.Низький уклін вам, Герої!" - написав міський голова.

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