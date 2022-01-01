У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
Сьогодні, 09:50
У Донецькій області від рук рашистів загинули троє жителів Ковельського району.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
Згодом інформацію про загибель воїнів підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
На жаль, московська орда забрала життя Макарчука Дмитра Олеговича. Чоловік народився 3 травня 1992 року і жив у селищі Люблинець.
Загинув Мелех Петро Олексійович. Волинянин народився 1 червня 1964 році і мешкав у Колодяжному.
Волинь втратила ще одного воїна Васейка Петра Івановича. Відомо, що солдат народився 8 червня 1968 року і жив у Поворську.
"Співчуття рідним і близьким наших воїнів.
Світлої пам‘яті тим, хто нас захищає.
Низький уклін вам, Герої!" - написав міський голова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Герої не вмирають!
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
Згодом інформацію про загибель воїнів підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
На жаль, московська орда забрала життя Макарчука Дмитра Олеговича. Чоловік народився 3 травня 1992 року і жив у селищі Люблинець.
Загинув Мелех Петро Олексійович. Волинянин народився 1 червня 1964 році і мешкав у Колодяжному.
Волинь втратила ще одного воїна Васейка Петра Івановича. Відомо, що солдат народився 8 червня 1968 року і жив у Поворську.
"Співчуття рідним і близьким наших воїнів.
Світлої пам‘яті тим, хто нас захищає.
Низький уклін вам, Герої!" - написав міський голова.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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