У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів

У війні за вільну Україну Волинь втратила ще трьох синів
У Донецькій області від рук рашистів загинули троє жителів Ковельського району.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.

Згодом інформацію про загибель воїнів підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

На жаль, московська орда забрала життя Макарчука Дмитра Олеговича. Чоловік народився 3 травня 1992 року і жив у селищі Люблинець.

Загинув Мелех Петро Олексійович. Волинянин народився 1 червня 1964 році і мешкав у Колодяжному.

Волинь втратила ще одного воїна Васейка Петра Івановича. Відомо, що солдат народився 8 червня 1968 року і жив у Поворську.

"Співчуття рідним і близьким наших воїнів.
Світлої пам‘яті тим, хто нас захищає.
Низький уклін вам, Герої!" - написав міський голова.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Герої не вмирають!

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Теги: Волинь, Ковель, Ігор Чайка, втрати, війна, Петро Мелех, Петро Васейко, Дмитро Макарчук
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