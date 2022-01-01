У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО

У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО
Цієї ночі, 23 травня, на одній із центральних вулиць Луцька патрульні помітили автомобіль Nissan Qashqai, в якого не освітлювався номерний знак в темну пору доби.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 23-річним водієм, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд у медзакладі показав результат у 0,94 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.

Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО

Автомобіль доставили на спецмайданчик.

Далі рішення — за судом.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, водій
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