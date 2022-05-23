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Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку, – американські експерти

Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку, – американські експерти
Американські експерти припускають, що російські війська готують наступ на південному напрямку , при цьому 22 травня здобули лише мінімальних досягнень на сході України.

Про це пише Українська правда з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що російські війська нададуть додаткове підсилення для утримання своїх позицій на західному березі Сіверського Дінця.

Українські джерела додатково підтвердили, що противник, ймовірно, прагне відкрити нову лінію просування на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька, водночас рухаючись на захід до Бахмута, хоча російські сили навряд чи зможуть активно просуватися в обох напрямках.

Ключові висновки експертів ISW:

Українські джерела підтвердили, що російські війська здійснили локальне просування на північ і захід від Попасної. Загарбники, вірогідно, прагнуть просунутися далі на захід у напрямку Бахмута і на північ для оточення Сєвєродонецька, але навряд чи досягнуть швидкого просування.

Росіяни, ймовірно, намагатимуться утримати позиції на захід від річки Сіверський Донець проти українських атак (а не відступати через річку), щоб запобігти подальшому загрозі просування українців до Ізюма.

Російські окупаційні війська продовжили процедури фільтрації і депортації в Маріуполі та його околицях.

Окупанти, швидше за все, готуються до відновлення наступу на південному напрямку.

Крім того, ISW відзначає, що загарбники продовжуватимуть намагатися оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ (принаймні з півдня), щоб відрізати з’єднання магістраллю Сєвєродонецьк-Лисичанськ з рештою України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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