Рух трасою Київ-Ковель повністю відновили





Про це повідомляє



Для безпечного проїзду транспорту була влаштована тимчасова переправа. Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели Земляні роботи, влаштували щебеневу основу, забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки.



В результаті боїв на трасі М-07 в Київській області було зруйновано три штучні споруди, в Житомирській – одне. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Житомирській області відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік від українки на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Основний міст був пошкоджений авіаударом російських окупантів, після чого рух було закрито.Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.Для безпечного проїзду транспорту була влаштована тимчасова переправа. Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели Земляні роботи, влаштували щебеневу основу, забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки.В результаті боїв на трасі М-07 в Київській області було зруйновано три штучні споруди, в Житомирській – одне. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.

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